Ortadoğulu turistlerin çanta merakı Hermes’i lüks sektöründeki durgunluktan kurtardı

Dünyanın en eski markalarından olan Fransız moda devi Hermes, lüks sektöründeki küresel durgunluğa rağmen üçüncü çeyrekte satışlarını artırdı.

İpek eşarpları ve randevuyla alınabilen Birkin çantaları ünlü olan Paris merkezli Hermes, yılın üçüncü çeyreğinde satışlarının sabit kur bazında yüzde 11,3 artarak 3,7 milyar euroya ulaştığını açıkladı. LSEG tarafından ankete katılan analistlerin tahmin ettiği 3,69 milyar euroluk beklentisine paralel oldu.

Rakipleri değer kaybederken Hermes kazandı

CNBC-e’nin aktardığına göre, lüks sektörü, özellikle Çin'deki zayıflayan tüketici talebi nedeniyle baskı altında kalmaya devam ederken, Hermes hisseleri bu yıl yüzde 9 artış gösterdi. Buna karşın, rakipleri LVMH ve Gucci’nin sahibi Kering'in hisseleri sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 41 değer kaybetti.

Hermes'in Fransa dışındaki Avrupa satışları yüzde 20 arttı. Fransa’da ise bu oran yüzde 13 olarak kaydedildi. Bu büyümenin büyük kısmı, tekstil, deri ürünleri ve parfüm satışlarının güçlü performansından kaynaklandı.

Hermes’in Finans Başkan Yardımcısı Eric du Halgouët, Avrupa’daki bu büyümenin çoğunlukla ABD ve Ortadoğulu turistler tarafından desteklendiğini, Çinli alıcılarda ise hafif bir düşüş yaşandığını belirtti.

Hermes'in mücevher ve saat satışı beklentilerin altında kaldı

Bununla birlikte, markanın gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan mücevher ve saat satışları beklentilerin altında kaldı. Özellikle saat satışları, yüzde 9 düşüş beklentisine karşılık yüzde 18 geriledi. Du Halgouët, önceki yıllarda kaydedilen güçlü büyümenin ardından bunun bir normalleşme süreci olduğunu ifade etti.

Analistler, sektördeki durgunluğa rağmen Hermes’in ve önümüzdeki hafta kazançlarını açıklayacak olan İtalyan Prada Grubu’nun diğer rakiplerinden sıyrılacağını öngörüyor.

Hermes, jeopolitik zorluklara ve para politikalarındaki belirsizliklere rağmen orta vadeli gelir artış hedeflerine bağlı kalacağını açıkladı. Şirket, üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra pazarlama ve bilişim teknolojilerine yatırım yapmaya devam ederken, çalışan sayısını genişletti ve personele maaş artışları ile ücretsiz hisse planı sundu.

Citi tarafından yayımlanan bir notta, "Şirketin değerleme priminin, iyi gelir büyümesi, kar marjları, nakit akışı ve getiri profili ile daha savunmacı bir iş modeli sunduğu için haklı olduğu” belirtilirken, Hermes’in mevcut yüzde 40’lık faiz ve vergi öncesi kar marjının gelecekte de sürdürülebilir olduğu vurgulandı.