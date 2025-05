Pfizer bu yıl da bilim sektöründe “Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri”

Takip Et

Happy Place to Work tarafından Nisan 2024 - Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri araştırmasına farklı sektörlerden 121 şirket katıldı. Örneklem yöntemiyle yapılan ankete 321 bin 464 çalışanı temsilen 72 bin 121 çalışan katıldı. Wellbeing Index - Çalışan Deneyimi anketinden 65 ve üzeri puan alan 91 şirket, araştırmaya aday oldu. Aday şirketlerin insan yönetimi uygulamaları, bağımsız bir bilim kurulu tarafından değerlendirildi. Liste puanı, anket sonuçları yüzde 50, insan yönetimi uygulamaları yüzde 50 oranında ağırlıklandırılarak hesaplandı ve sektörlerinde en yüksek puanı alan 83 şirket ise bu yıl Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri listesine girmeye hak kazandı.

Happy Place to Work, mutlu iş yerlerinin gerçekleştirdiği özel uygulamaları bu yıl da ayrıca sertifikalandırdı. Pfizer Türkiye ise Wellbeing Index puanı (78 puan) ve HR Check (95 puan) sonuçlarına göre geçen yıla göre tüm skorlarında artış yakalayarak ortalamasını 4,5 puan artırarak Mükemmel Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü'nü de kazandı.

“Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri” seçilmekten gurur duyuyoruz

Pfizer Türkiye ve MERA Bölgesi (Ortadoğu, Rusya ve Afrika) Çalışan Deneyimi Kıdemli Direktörü Seda Tamur Oğralı, Pfizer Türkiye olarak yakaladıkları bu istikrarlı başarıyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

“Pfizerlilerin mutlu çalışabilecekleri esnek ve keyifli bir çalışma ortamı sunmak her zaman önceliklerimizden, “Mutluluk” ise de Pfizer'in dört temel değerinden biri. Çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışımız çerçevesinde çalışanlarımızın da geri bildirimlerini göz önünde bulundurarak çalışan deneyimi uygulama ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Happy Place to Work tarafından bu yıl dördüncüsünün gerçekleştirildiği ve bağımsız bir bilim kurulu tarafından değerlendirilen bu kıymetli araştırmada dört yıldır aralıksız olarak “Bilim Sektörü”nde “Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri” seçilmekten gurur duyuyoruz. Pfizer ailesi olarak mutluluğumuzu her geçen gün daha da çoğaltmaya odaklanıyoruz.”