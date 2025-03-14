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Pfizer İtalya Ülke Müdürü Özgür Yazıyurt oldu

Kariyerine 2004 yılında Pfizer Türkiye'de başlayan ve 2022'den bu yana Pfizer Rusya Ülke Müdürü olan Özgür Yazıyurt, 1 Mart 2025 itibarıyla Pfizer İtalya Ülke Müdürü olarak görev yapacak.

Haber Merkezi
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Pfizer İtalya Ülke Müdürü Özgür Yazıyurt oldu
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Özgür Yazıyurt, 1 Mart 2025 itibarıyla Pfizer İtalya Ülke Müdürü olarak görev yapacak.

Özgür Yazıyurt kimdir?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özgür Yazıyurt, Pfizer Türkiye bünyesine 2004 yılında katıldı ve ilk olarak finans departmanında çalışmaya başladı. Sonrasında iş geliştirme, solunum ve üroloji terapötik alanlarında satış ve pazarlama, kurumsal eğitim ve gelişim alanlarında görev yaptı. Yazıyurt, 2013'te Pfizer Gelişen Pazarlar EURIT (Avrupa, Rusya, Hindistan, Türkiye) Bölgesi Ağrı ve Merkezi Sinir Sistemi Terapötik Alan Lideri olarak atandı. Ardından Pfizer Türkiye Global Yenilikçi Portföy (Solunum, Üroloji, Kardiyovasküler ve Nadir Hastalıklar) İş Birimi Direktörü, Avrupa Biyobenzerler Bölgesel Direktörü gibi önemli ve farklı coğrafyalara uzanan görevler üstlendi. Özgür Yazıyurt, 2016'da Nadir Hastalıklar Orta ve Doğu Avrupa Lideri olarak çalışmasının ardından, 2018'de Pfizer İtalya Temel Sağlık İş Birimi Lideri olarak İtalya'da yerleşik olarak görev yaptı. Aynı yıl Pfizer'in bir divizyonu olan Upjohn'da Pfizer İtalya Genel Müdürü oldu. 2020'de Upjohn Bölge Başkanlığını, ardından Pfizer Belarus ve Kafkasya Bölgesel Liderliği'ni de kapsayacak şekilde Pfizer Rusya Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlenen Yazıyurt, oldukça zorlu bir ortamda organizasyonu büyütmeyi başardı.
 
Avrupa'da ve Gelişen Pazarlarda çeşitli kilit liderlik rollerini başarıyla yürüten Yazıyurt, özellikle İtalya organizasyonu içinde önemli başarılara ve deneyime sahip oldu. Özgür Yazıyurt, 1 Mart 2025 itibarıyla Pfizer İtalya Ülke Müdürü olarak yeni görevine başladı.  

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