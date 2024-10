PLATFORMDER, Platform Günleri 2024'e ev sahipliği yaptı

Takip Et

Yerli ve yabancı birçok firmanın katılımcı olarak yer aldığı etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilen açılış seremonisi ile start verilen etkinlik üç gün boyunca katılımcı ve ziyaretçilere keyifli anlar yaşatarak sektörün en önemli buluşma noktası olduğunu bir kez daha gösterdi.

Açılış töreninde ilk konuşmayı etkinliğin organizasyonunu düzenleyen Hybrid İletişim Genel Müdürü Gökhan Kuyumcu yaptı. Kuyumcu yapmış olduğu konuşmada; organizasyonun düzenleyicisi olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti ve etkinlikte bazı firmaların yer bulmakta zorlandığının altını çizerek konuyla ilgili bilgi verdi. “Hbyrid İletişim olarak Türkiye’nin hızla ve güvenle yükselmeye devam eden bu önemli sektörünün en önemli buluşma gününde birlikte olmaktan ve bu önemli etkinliğin organizasyonunu yapma görevini üstlenmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten çok hızlı büyüyoruz, bu sene alanımızı büyütmemize rağmen yine bazı firmaların yer taleplerini olumlu karşılayamadık. Katılım konusundaki bu sorunu önümüzdeki yıl toptan çözme niyetimiz var. Bu ne konuyla ilgili birtakım hazırlıklarımız var. Umarım gelecek yıl etkinliğe katılmak isteyen tüm firmalarımıza yer bulabilecek çözümü sağlamış oluruz. Hepinize beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim” diyerek kürsüyü etkinliğin ev sahibi olan PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın’a bıraktı.

"Gelecek yıl daha büyük bir alanda daha yüksek bir katılımı hedefliyoruz"

PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın yapmış oldukları açılış konuşmasında; etkinliğin her geçen yıl sektöre paralel bir şekilde büyüdüğünü görmenin mutluluk verici olduğunu belirtirken, birçok firmanın yer talebi olmasına rağmen etkinliğe katılamamasına değinerek, önümüzdeki yıl daha büyük bir alana geçeceklerini ve bu sorunu çözüme kavuşturacaklarının sözünü vererek konuşmasını sürdürdü “Birçok firmanın etkinlikte yer alıyor olması sektörümüz adına sevindirici bir gelişme ancak bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran alanımızı büyütmemize rağmen yine birçok firmanın neredeyse burada katılımcı olan firma sayısı kadar firmanın yer taleplerini alanımız dolduğu için olumsuz karşılamak durumunda kaldık. İnşallah sizlerin de desteğiyle önümüzdeki sene daha büyük bir alanda daha geniş bir katılımla Platform Günleri’nin beşincisini yapmak bize nasip olur” diyerek konuşmalarına sektörel bilgilerle devam etti “Sektörle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum, 2023 yılında çok ciddi bir artış gerçekleştirdik. 30 bin adete yaklaştık, biliyorsunuz tüm dünyada kişi sayısına oranlanarak kriter belirleniyor. Yani 100 bin kişiye düşen platform miktarıyla verileri oranlıyoruz. Biz 85 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz, Almanya da bu civarlarda nüfusa sahip bir ülke, onlarda 100 bin kişiye 75 adet platform düşüyor bizde ise bu sayı şu an için 32 ancak bu noktada bizim ülkemizdeki sayının her geçen büyük bir hızla arttığını söylemek mümkün, etkinlikte emeği olan başta tüm yönetim kuruluma, organizasyonu düzenleyen Hbyrid İletişime, uluslararası destekçimiz IPAF’a, vertical.net’e ve tüm değerli paydaşlarımıza, katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

"Tuzla Belediyesi olarak etkinliğe tam destek vereceğiz"

PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın’ın ardından kürsüye gelen Tuzla Belediye Başkan Yardımcı Oğuzhan Dumlu da etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki yıllarda Tuzla Belediyesi olarak etkinliğe tam destek vereceklerini ifade etti “Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum ve ufak bir bilgi vermek istiyorum. Aslında bugün buraya Başkanımız katılacaktı, programında vardı ancak Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi etkinliğe katılması gerektiğinden bugün burada olamadı. Bu nazik davetiniz için Tuzla Belediyesi ailesi olarak teşekkür ediyoruz, bu tarz etkinliklerin Tuzla’da bizim için çok önemli ve biz de bu tarz etkinliklerin Tuzla’da olmasını destekliyoruz. Dernek yönetimi ile de bu konuda görüşeceğiz. Bundan sonraki yıllarda Tuzla Belediyesi olarak etkinliğin daha geniş alanlarda daha fazla katılımcıyla düzenlenmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmak için gayret ederek desteğimizi sağlayacağız. Tekrar nazik davetiniz için teşekkür ediyorum, selamlar ve saygılarımla” diyerek biten konuşmanın ardından kesilen kurdele ile Platform Günleri 2024’ün açılışı gerçekleştirildi.

Platform Günlerinin 5.'sinin de hazırlıkları başladı

Büyük bir heyecan ve ilgiyle ile başlayan etkinlikte, katılımcı firmalar tarafından ürün tanıtımları yapıldı. Demo alanında makinelerin ve ürünlerin özellikleri ziyaretçilerle paylaşıldı. Ayrıca, firmaların yetkilileriyle yapılan röportajlarla katılımcıların daha yakından tanınması sağlandı. Etkinlik boyunca katılımcılar ve ziyaretçiler, ödüllü yarışmalar, lezzetli yemek ikramları ve interaktif soru-cevap aktiviteleri ile keyifli anlar yaşadı. LGMG’nin sponsoru olduğu operatör yarışmasında yarışmaya katılan 5 operatöre hediyeleri verilirken, etkinliğin yaka kartı sponsoru Akümser Akü, bez çanta sponsoru ise Arex Sigorta ve Fidancılar Sigorta oldu.

Son gün yapılan törende, PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın, katılımcı firmalara destek plaketlerini takdim etti. Plaket alan firmalar arasında; Acarlar Makine, Akümser Akü, Solion Battery, Arşimet Forklift, ATM Makina, Ayhanlar Platform, Biglift Makine, Eastif Makine, Els Lift, Ertek Vinç, Global Makina, Hansa Flex, Quadro Mac, Liftser, Liftmak, Macro MH, Makser Platform, Ostim Akü, Önder Lift, Platfon Makine, Sader Battery, Tim Forklift, Tysim, Uygunlar Platform, Uzmanlar Platform, Vesa Platform, Zamac Platform, Zoomlion Türkiye yer aldı.

Etkinlik, horon ekibi ve bando gösterileri ile renklenirken 2025 yılında düzenlenecek olan 5. Platform Günleri’nin tarihleri ise 18-20 Eylül 2025 olarak belirlendi.