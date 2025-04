Polisan Kansai Boya, ürün gamına ısıya dayanıklı X1 All yenileme boyasını ekledi

Kullanıcıların tüm yüzeylerde ihtiyaç duyduğu çözümleri tek bir üründe bir araya getiren X1 All, fayanstan seramiğe, mermerden cama, ahşaptan metal ve plastiğe kadar her yüzeyde güvenle kullanılabiliyor. Bu çok yönlü yapısı sayesinde, her yüzey için ayrı ürün alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, mekanlarını tek ürünle yenilemek isteyenlere ekonomik ve pratik bir çözüm sunuyor.

Yenileme ve değişim ürünleri kategorisinde devrim yaratan X1 All, yalnızca yüzeylere yeni bir görünüm kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek performansıyla güçlü bir koruma sağlar. Suya, ısıya, darbeye, lekeye, neme ve kimyasallara dayanıklı yapısıyla fark yaratan ürün, kolay temizlenebilir olmasıyla özellikle mutfak ve banyo gibi zorlu kullanım alanlarında öne çıkar. X1 All ile yenilenen mutfak tezgahlarında, boya üzerine X1 ALL Vernik uygulandığında 200 dereceye kadar ısı dayanımı sağlanır. Bu sayede sıcak çaydanlık ya da tava doğrudan yüzeye konduğunda dahi dayanıklılığını korur. Banyolarda ise yüzey temizleyiciler, sabun ve sirke gibi kimyasal maddeler yüzeye tutunamaz. Böylece kullanıcılar, eskiyen mutfak dolaplarını veya banyo fayanslarını kırıp dökmeye gerek kalmadan, sadece boyayarak hem yenileyebilir hem de uzun ömürlü bir bakım sağlayabilir.

Ekmekçioğlu: Üretimde katma değerli ürünlere odaklandık’

Polisan Kansai Boya CEO’su E. Burak Ekmekçioğlu, üretimde verimliliğe önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: ‘’Yükselişi devam eden kendin yap kategorisi için geliştirdiğimiz yeni X1 ALL yenileme boyası ile ahşaptan, metale, seramikten, plastiğe tüm yüzeylerde uzun ömürlü, dayanıklı güvenli uygulama imkânı sağlıyoruz. Mutfak tezgâhından, duşakabine, lavaboya hem ıslak zeminlerde, hem de yüksek trafikli alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Tüketiciler artık yalnızca renk ve fiyat odaklı seçimler yapmak yerine, kalite, sağlık, sürdürülebilirlik ve fonksiyonellik gibi kriterleri ön planda tutuyor. Polisan Kansai Boya olarak üretimde katma değerli ürünlere odaklandık.’’

Kullanıma hazır sunulan X1 All, uygulama kolaylığı ile fark yaratıyor

Kullanıma hazır olarak sunulan X1 All, ön hazırlık ve astarlama gerektirmeyen formülüyle, ilk kez boya yapacakların bile, kolayca yenileme yapmasına imkan tanıyor. Uygulama öncesinde yüzeyin temiz bir bezle silinmesi ve boyanın karıştırılarak doğrudan uygulanması yeterli oluyor. İlk kat uygulandıktan sonra sadece 45 dakika bekleyerek ikinci kat uygulanabiliyor ve yenileme işlemi tamamlanıyor. Core-Shell teknolojisi ile üretilen, su bazlı, kokusuz ve yarı mat yapıya sahip bu dekoratif yenileme boyası, Polisan Kansai Boya’nın geniş renk yelpazesiyle her tarza ve zevke hitap ederek istenen dekoratif görünümü kolayca sağlıyor.

Ev aksesuarlarını ve dolapları bile boyayarak keyifli değişimler yaratılabiliyor

X1 All, her yüzeye uyum sağlayan yapısıyla, kullanıcılara evlerinde ve mekanlarında yaratıcı ve keyifli değişiklikler yapma imkanı sunuyor. Dolapların rengini değiştirerek mekana modern bir hava katmak, ahşap, metal veya seramikten yapılmış ev aksesuarlarını boyayarak yepyeni bir atmosfer kazandırmak artık çok kolay. Özellikle dekorasyonunu sık sık yenilemeyi sevenler ya da odasına uygun renkte aksesuar bulamayanlar için X1 All, pratik ve ekonomik bir çözüm sunarak, kişisel zevklere göre mekanları özgürce şekillendirme fırsatı veriyor. Oyuncak Güvenliği Standardı’na (EN71-3) uygun olan X1 ALL, çocukların temas ettiği, uygulama yapılması önerilen yüzeylerde güvenle kullanılabiliyor.