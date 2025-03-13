“Pril Ramazan Buluşması” noktaları; İstanbul, İzmir ve Ankara’da!

İlk etabı, İstanbul’da sevilen yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal’ın da katılımı ile gerçekleşen “Pril Ramazan Buluşması”şimdi İzmir ve Ankara’daki buluşma noktaları ile devam ediyor.

Pril, iftar çadırlarına tüm vatandaşları bekliyor

Pril, 14-15 Mart’ta İzmir’de, 28-29 Mart’ta ise Ankara’da kurulacak iftar çadırlarına tüm vatandaşları bekliyor. “Pril Ramazan Buluşması”, gün boyu sürecek etkinliklerle de Ramazan’ın neşesini ve paylaşma ruhunu büyüten bir buluşma noktası olacak. İftar öncesinde, kumaş çanta ve önlük boyama atölyeleri, köpük şovu, jonglör gösterileri ve dijital oyun alanları ile meydanlar eğlenceye ev sahipliği yapacak. İftar saatinde isemisafirlere, hijyen ve besin standartlarına uygun olarak hazırlanan geleneksel iftar menüsü ikram edilecek. Sahrap Soysal, 15 Mart’ta İzmir ve 29 Mart’ta Ankara’da gerçekleşecek etkinliklerde de iftarın ardından misafirlerle bir araya gelecek.Soysal, misafirlerle geleneksel lezzetlerin ve Ramazan’ın birliktelik duygusunun önemine dair keyifli sohbetler gerçekleştirecek.Misafirler; Hacivat & Karagöz gösterileri, çay, Türk kahvesi, patlamış mısır ve pamuk şeker gibi ikramlarlada Ramazan’ın manevi atmosferini yaşayabilecek.İsteyenler ise fotoğraf kabininde çektirecekleri fotoğraflarla günün anısını hatıraolarak saklayabilecek.

Pril,“Ramazan Buluşması” etkinliği süresince 6.000 kişiyi iftarda ağırlamayı hedefliyor. Ramazan’ın güzelliklerini paylaşmak için misafirlerini, İzmir ve Ankara’daki iftar sofralarınadavet ediyor.