Sabancı, 2030'a kadar emisyonlarını yüzde 42 azaltacak

Sabancı Holding açıklamasına göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 7 bine yakın çalışanının doğrudan etkilendiği depremlerde tüm imkanlarını seferber eden Sabancı Topluluğu, tüm şirketleri ve gönüllüleriyle birlikte bölgede yaraların sarılmasına destek vermeye devam ediyor.

Gerçekleştirdiği tüm insan ve toplum odaklı çalışmaların yanında sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında iklim acil durumunun çözümü için de öncü adımlar atmayı sürdüren topluluk, bu kapsamda Türk iş dünyasına örnek olacak önemli bir taahhütte daha bulundu.

Topluluk, geçen dönemde, 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarında "Net Sıfır" seviyesine ulaşma taahhüdünde bulunarak Türkiye'de bir ilke imza atarken "Topluluk Vaadi"nin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik konusundaki kararlı duruşunu açıkladığı ara hedeflerle ortaya koydu.

Dünyanın en saygın küresel standartlarından biri gösterilen Bilime Dayalı Hedefler Girişimi'nin (Science Based Targets initiative - SBTi) önerileri doğrultusunda, 2030'a kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 42 oranında azaltacak olan Sabancı Holding, iklim acil durumu ile mücadeleye öncülük etmeyi sürdürecek.

Bu doğrultuda, başta yenilenebilir enerji kullanımı, alternatif yakıtlar, hammadde ikamesi, elektrik kayıp-kaçak azaltma, yeşil hidrojen kullanımı gibi çeşitli inisiyatifleri hayata geçirecek olan Sabancı Topluluğu, "yeni ekonomi" yatırımlarıyla da sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendirecek.

ÇSY notunu son 3 yılda 3 kademe birden artırmayı başardı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Alper, sürdürülebilirliği büyüme stratejisinin temeline yerleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin Sabancısı" vizyonlarını uluslararası yatırımlarıyla "Dünyanın Sabancısı" olarak güçlendirirken sürdürülebilirliği de kendilerine yol gösteren kutup yıldızı olarak gördüklerini bildirdi.

İlk olarak 2021'in başında açıkladıkları 2050 "Net Sıfır" hedefleriyle, bu konuda uzun vadeli taahhütte bulunarak Türkiye'de holdingler arasında bir ilke imza attıklarını aktaran Alper, şunları kaydetti:

"Bu konudaki kararlı duruşumuzu, 2022'deki başarılarımızla da desteklemeyi sürdürdük. Dünyanın önde gelen ÇSY derecelendirme kuruluşlarından MSCI ÇSY Derecelendirmesinde, son 3 yılda 3 kademe birden not artışı alarak 2022 yılında A notuna ulaştık. Sabancı Holding olarak, 2022 içerisinde BIST'te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı en yüksek şirketlerin yer aldığı BIST 25 Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edildik. Ayrıca dünyanın bu alandaki en önemli endeksleri arasında kabul edilen CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Global A Listesi'nde Türkiye'den yer alan 9 şirketin 3'ü Sabancı Topluluğu'ndan oldu."

Alper, Sabancı'nın sürdürülebilirlik konusunda ortaya koyduğu duruşun ülke için de çok önemli olduğuna inandıklarını ifade etti.

Bu yüzden de kendilerine koyacakları ara hedeflerle buradaki kararlılığı bir kez daha ortaya koymak istediklerini vurgulayan Alper, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ile koordinasyon halinde 2030'a kadar doğrudan karbon emisyonlarımızı en az yüzde 42 seviyesinde azaltarak, Net Sıfır hedefimiz doğrultusunda da önemli bir adım atmış olacağız. En geç 2025 sonunda ise yüzde 15'lik azaltımı yakalamış olmayı amaçlıyoruz. Bu hedef sadece holdingi değil, tüm topluluk şirketlerimizin doğrudan karbon emisyonlarını kapsıyor. Bu hedefler doğrultusunda, bir yandan iş kollarımızda dijitalleşme ve verimlilik konusunda önemli adımlar atarken bir yandan da küresel büyüme stratejimizin odağında yer alan 'yeni ekonomiye' ağırlık vermeyi sürdüreceğiz."

2023 yılının ilk çeyreğinde "yeni ekonomi" yatırımlarına devam etti

Cenk Alper, topluluk şirketlerinin, 2023'te attıkları adımlarla, holdingin "yeni ekonomi" yaklaşımını sahiplenmeye devam ettiğini belirtti.

Alper, "Enerji iş kolumuzda hem ülkemizde hem de ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam ederken, Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük yeşil hidrojen tedarikçisi konumuna yükseltebilmek için öncü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayi ve yapı malzemeleri iş kollarımızdaki şirketlerimiz, sürdürülebilirlik ve ileri malzeme teknolojileri alanındaki en yenilikçi uygulamaları iş süreçlerine entegre etmeyi başarıyla sürdürdü. Diğer yandan bu dönemde, yeni nesil teknolojilere dayalı iş modellerine odaklanmamıza destek olacak önemli bir organizasyon değişikliğine imza attık ve holding bünyesinde Dijital Grup Başkanlığımızı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bir yandan ana iş kollarını büyütürken, bir yandan da Türkiye'den yeni unicornların çıkmasına öncülük etmek istediklerini aktaran Alper, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl içerisinde başlattığımız Sabancı ARF Almost Ready to Fly programımızın ilk dönem mezunlarını verdik. Programa dahil olan 14 girişim arasından, 8 girişime tohum yatırımı yapmaya karar verirken, programın ilk döneminde, tüm girişimlere verdiğimiz toplam ayni ve nakdi destek tutarı 60 milyon TL'yi buldu. Bu programımız ile erken aşama girişimlerin ticarileşmesine destek olurken, Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz Sabancı Ventures ile de yüksek potansiyelli şirketlerin büyüme yolculuklarına dahil olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, son olarak hidrojen ekipman üreticisi SunGreenH2'ye 800 bin dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımla birlikte 2020 sonunda kurulan Sabancı Ventures'ın portföyündeki girişim sayısı 8'e yükseldi."

Verilen bilgiye göre, finansal mükemmeliyet yaklaşımı doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelere rağmen, sağlıklı bilanço yapısını koruyan Sabancı Topluluğu, 2023'ün ilk 3 ayına ilişkin finansal sonuçlarını da açıkladı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Sabancı Holding, 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde kombine satışlarını yüzde 81 artışla 131 milyar 435 milyon TL seviyesine yükseltirken, holdingin aynı dönemdeki konsolide net karı 6 milyar 87 milyon TL oldu.