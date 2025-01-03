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Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, WBCSD İcra Kurulu’ndaki tek Türk yönetici oldu

Sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) yıllık Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul kapsamında, WBCSD’nin yeni dönem İcra Kurulu da belirlendi. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, 01 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, WBCSD İcra Kurulu üyeliğine atandı. Cenk Alper, böylece yeni dönem İcra Kurulu’ndaki tek Türk yönetici oldu.

Haber Merkezi
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Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, WBCSD İcra Kurulu’ndaki tek Türk yönetici oldu
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1995 yılında kurulan ve bugün itibarıyla 240 civarında küresel şirketi temsil eden WBCSD, sürdürülebilir kalkınmaya destek verirken şirketlerin bu alandaki dönüşümlerini iş birlikleriyle güçlendirmeye odaklanıyor. Sabancı Holding, Ekim 2020’den bu yana üstlendiği WBCSD üyeliği ile Türk iş dünyasını küresel ölçekte temsil etmeyi sürdürüyor.

"Türk iş dünyasını temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sürdürülebilirlik hedeflerinde başarıya ulaşabilmemizin yolu iş ve güç birliğinden geçiyor. Birbirimizin tecrübelerinden yararlanmak, iyi uygulamalarımızı ve yol haritalarımızı paylaşmak, hep birlikte daha iyiyi aramak için bu küresel organizasyonlardaki etki gücümüzü artırmamız çok önemli. Sabancı Holding olarak, Ekim’de 2020’de WBCSD’ye üye olduğumuzda, Konsey’in o dönemdeki tek Türk üyesi olmuştuk. Bu kez de, Konsey’in stratejisinin denetlenmesinden sorumlu olan ve Konsey faaliyetlerinin verimliliğini takip eden İcra Kurulu’nda Türk iş dünyasını temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üstlendiğim bu görev, ‘Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz” diyerek ortaya koyduğumuz Topluluk Vaadimiz’in de çok önemli bir destekçisi olacak” ifadelerini kullandı.

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