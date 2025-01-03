Yapı Kredi Faktoring, İkitelli şubesiyle hizmet ağını genişletiyor

Yapı Kredi Faktoring, 13. şubesini İstanbul’un sanayi, ticaret ve lojistik faaliyetleriyle öne çıkan ilçesi İkitelli’de açtı.

Ayrıcalıklı hizmet anlayışıyla hem ülkemizin büyük firmalarına hem de bölgedeki işletmelere hizmet vereceklerini söyleyen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi Faktoring olarak öncelikli hedefimiz, güçlü finansal yapımız ve uzman ekibimizle kaliteli hizmet anlayışımızı, her zaman bir adım öne taşıyarak daha fazla kurumla buluşturmak. Kocaeli şubemizin açılışının ardından, sanayinin kalbinde yer alan 13. şubemizle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler sunacağız. İkitelli şubemizle, bölgedeki işletmelere kolay erişilebilir finansman ve esnek ödeme çözümleri sunarak, rekabetçi piyasada hızla büyümelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bölgenin kritik lokasyonu ve potansiyelinden faydalanarak iş dünyasına değer katmak ve finansal çözümler sunmak bizler için son derece kıymetli. Yapı Kredi Faktoring olarak, faktoring sektörünün ülkemizde daha da fazla şirket tarafından tercih edilmesi hedefiyle büyüme adımlarımızı sürdürürken, her zaman bir adım önde olma vizyonumuzla hizmet sunmaya devam edeceğiz.”