84 yıllık nakliye devi Yusufoğlu, katma değerli lojistiği odağına aldı

Konum olarak Karadeniz lojistik ağının tam ortasında olduklarının altını çizen Metehan Yusufoğlu havaalanı, demiryolu, denizyolu ve karadeniz sahil yolunun tam ortasında konumlanmış bir nakliye firmasıyız, nesiller boyu gelen bir tecrübe eklendiğinde çok avantajlı bir konuma geçiyoruz.

Lojistik diline hakim tecrübeli şoför bulmakta zorlanıyoruz

Faaliyet alanlarını depo-antrepo, gemi tahliye, şehirler arası taşımacılık, silo depolama, demiryolu taşımacılığı olarak sıralayan Metehan Yusufoğlu, "Ürün olarak gıda hammaddesi balık yemi, un, buğday, çuvallı un sevkiyatı yapıyoruz. 25 bin ton depolama kapasitemiz mevcut, bir çok sektörde ve firmada olduğu gibi finansa erişmekte zorlanıyoruz. Önemli iş kollarımızdan olan ithal buğdayın ülkemize girişinin yasaklanması sektörümüzü zayıflamasına ve bununla birlikte karlılığımızın düşmesine sebep oldu. Diğer bir sıkıntı ise nasıl sanayide yetişmiş personel bulunamıyorsa, biz de sektörümüzün temel direği olan şoförleri bulmakta zorlanıyoruz. Yetişmiş ve lojistik diline hakim olan şoför bulmak imkansız gibi, mesleğe yeterince değer verilmediğinden, mesleğe ilgi azaldı.

Babasının dükkanını süpürmemiş biri bizim işte başarılı olamaz

Ekip arkadaşı alırken alaylı olmasına dikkat ediyoruz, çocukluğunda babasının dükkanını süpürmemiş biri bizim işte başarılı olması çok zor, sadece yüksek öğrenim yapmak yetmiyor. Ekibimize okulların tatil olduğu zamanlarda çocuklarını iş yerine getirmelerini teşvik ediyoruz. Babalarının nasıl bir iş yaptığını görsünler aşina olsunlar mesleğe ısınsınlar istiyoruz. Nakliyecilik gelecekte de önü kapanmayacak bir alan insanların gıdaya ihtiyacı bitmedikçe sektöre olan ihtiyaç bitmez.

Pandemide sağlık personelimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte, şoförlerimiz piyasada idi. Bizim işte esnaf mantığı ile hareket edecek ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var.