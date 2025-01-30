Shell'in 4. çeyrek kârı sert düştü

Shell, düşük rafinaj marjları ve düşük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin etkisiyle düşük bir dördüncü çeyrek karı bildirdi ve 3,5 milyar dolar değerinde hisse geri alacağını söyledi.

Şirket, net kar tanımı olan düzeltilmiş kazançların 31 Aralık'ta sona eren çeyrekte bir önceki yılki 7,31 milyar dolardan 3,66 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Wael Sawan, iki yıl önce CEO'luk görevini devraldığından bu yana maliyetleri düşürmeye ve Shell'i en kârlı sektörleri olan petrol, gaz ve biyoyakıtlarla yeniden hizalamaya ve yenilenebilir enerji üretiminden uzaklaşmaya odaklandı.