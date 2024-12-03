SPK'dan Oyak Yatırım’a 20 milyar TL’lik ihraç onayı

Oyak Yatırım Menkul Değerler, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda yurt dışında ve halka arz edilmeksizin toplam 20 milyar TL veya muadiline kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'dan onay aldı.

Oyak Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin 20.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonolarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.11.2024 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir."