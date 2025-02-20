SunExpress, 35. yaşını Antalya’da düzenlediği konferans ile kutladı

SunExpress CEO’su Max Kownatzki ve SunExpress CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu’nun katılımıyla hava yolunun merkezi Antalya’da gerçekleşen konferansa Türkiye ve Avrupa’dan havacılık ve turizm sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

Konferansta, Türkiye turizminin yükselen rolü, havalimanı ve altyapıya yapılan yatırımların turizm sektörünün gelişimine sağladığı katkılar ve Türkiye’ye yönelik artan talep değerlendirildi. Bununla birlikte zengin tarihi mirası ile kültür turizmi, yöresel lezzetleri ile gastronomi ve golf gibi farklı spor alanlarında Türkiye’nin barındırdığı fırsatlar ele alındı. Avrupa ve Türkiye’den sektör paydaşlarının görüş ve deneyimlerini aktardığı oturumlar, Türkiye turizminin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna dair değerli içgörüler sundu.

Kownatzki: Türkiye’nin turizm elçisiyiz

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, konuşmasında şunları söyledi:

“SunExpress’in hikayesi 35 yıl önce, Frankfurt ve Antalya arasında tek bir uçakla gerçekleştirilen charter uçuşlarla başladı. Bugün, 150 milyondan fazla yolcunun hayatına dokunarak, ‘Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu’ unvanını gururla taşıyoruz. Uçuşlarımızla sadece şehirleri birbirine bağlamıyoruz; kültürleri, aileleri ve arkadaşları bir araya getiriyoruz. Üç kıtada 200’den fazla destinasyona sunduğumuz uçuşlarla Türkiye’nin turizm elçisi misyonuyla çalışıyoruz. Bu başarı bir tesadüf değil; her bir çalışanımızın emeği, yolcularımızın güveni ve değerli iş ortaklarımızın desteğiyle elde ettiğimiz bir sonuçtur. Yolculuğumuzun bir sonraki bölümüne başlarken, geleceğe büyük bir heyecan ve umutla bakıyoruz. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, turizm ve havacılık sektörü için büyümeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Eminoğlu: Yolcularımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz

SunExpress CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, “SunExpress olarak, 35 yıldır yolcularımıza verdiğimiz güven, konfor, emniyet ve mükemmel hizmet sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Bu kararlılığımız, bir hava yolu olarak bizi çok önemli ve farklı bir noktaya taşıdı. Türkiye’nin hizmet ihracatına yaptığımız güçlü katkı, büyüyen filomuz ve artan uçuş noktalarımızla Türkiye’nin ekonomisini, turizmini ve havacılık sektörünü desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Bu yıl 15 yeni hat açıldı

SunExpress, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 85’e çıkarıyor. Hava yolu, 2025 yazında 15 yeni dış hat noktası ile uçuş ağını genişletecek.

Kownatzki, “Geçtiğimiz yıl bugüne kadarki en geniş uçuş ağımızla 15 milyona yakın yolcu taşıyarak önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bu yaz için koltuk kapasitemizi pandemi öncesine göre neredeyse iki katına çıkarıyoruz. Türkiye’ye yönelik seyahat talebi çok güçlü. Şimdiden 2024 yılına kıyasla yaz için olan ön rezervasyonlarda %27’lik bir artış gördük” dedi.

SunExpress bu yaz Antalya’dan Glasgow, Liverpool, Amman ve Kişinev’e; İzmir’den Cork’a; Dalaman’dan Londra Stansted, Glasgow ve Newcastle’a; Balıkesir’den Stuttgart’a; Bursa’dan Düsseldorf ve Stuttgart’a; Ordu-Giresun’dan Düsseldorf’a; Erzurum’dan Düsseldorf’a; Kayseri’den Hannover ve Londra Stansted’e yeni uçuşlar başlatılacak.

Şirketin 2024 yılında uçak filosu 77’e yükseldi; yaklaşık 15 milyon yolcu taşıdı.

Şirket tarihinin en büyük uçuş ağı genişlemesi kaydedildi. Skytrax tarafından bir kez daha “Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu” ödülüne layık görüldü.

Bugün, Antalya ve Frankfurt’ta genel merkezleri, İzmir ve Ankara’da üsleri bulunan SunExpress, 35’i aşkın ülkeden yaklaşık 4.500 çalışanıyla operasyonlarını sürdürüyor.