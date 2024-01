SYNERGX, Türkiye’ye ‘demo center’ kuracak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kanada merkezli olarak faaliyetlerini dünyanın birçok noktasında yürüten SYNERGX, Türkiye’deki pazarlama faaliyetlerini hızlandırdı. Cam üretim süreçlerini optimize etmek için tasarlanmış temassız denetim ve metroloji çözümlerinin dünya lideri olduklarını hatırlatan SYNERGX Türkiye Ülke Direktörü Volkan Türemiş, “Basit hali ile yaptığımız işi anlatırsam, hedefinde cam sektörü bulunan ve bu sektördeki üretimde hat içi kalite-kontrol sistemlerinin kurulumunu sağlayan global bir firmayız. Otomasyon, robot teknolojileri ve endüstri 4.0’ı konuştuğumuz bu dönemde kalite kontrol süreçlerinin insana bırakıldığında oluşacak hata payının da minimalize edilmesi gerekiyor. Özellikle her taşınma esnasında yüzde 0,5 fire payı olan, her proses süreci önemli maliyetler içeren cam üretiminde hata payını minimalize ederek süreçlerdeki verimliliğe önemli bir katkı sunuyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılında yayınladığı “Cam Sektörü Raporu” verilerine göre Türkiye’nin cam üretiminde Avrupa’nın en büyük ve dünyanın en büyük 5. üreticisinden biri olduğunu hatırlatan Türemiş, “Cam, çok yüksek adetli üretimin yapıldığı ve herkesin kalite beklentisinin farklı olduğu bir sektör. Türkiye’deki üretimi sadece evlerde kullanılan camlarla sınırlı düşünmemek gerekiyor. Ülkemizde otomotiv ve beyaz eşya başta olmak üzere birçok sektör için çeşitli özelliklerde ve dayanımlarda camlar üretiliyor. Üretilen bu camların bazıları birkaç prosesten geçiyor ve her prosesin sonunda hatalı kabul edilecek referans değerlerine sahip olanların ayrıştırılması gerekiyor. İlk aşaması hatalı ürüne 2. aşamayı uygulamak yüksek adetli üretim yapıldığı için ciddi bir maliyet getiriyor. Biz SYNERGX olarak her prosese uygun geliştirdiğimiz kalite kontrol sistemleri ile bu süreçlere odaklandık. Kameralar aracılığıyla hat içerisinde gerekli kontrolleri yaparak referans değerin dışında kalan ürünlerin bir sonraki prosese girmesini engelliyoruz. Örneğin ön aşamada hata olan camı boya aşamasına göndermiyoruz. Ayrıca mesela tamperli camların standartlarında kullanılan ölçüm yöntemlerini dijitalleştirdik ve sertifikasyon için gereken ölçüm ve saklama imkanlarını çok daha kolay bir hale getirdik” ifadelerini kullandı.

“Problemleri uzaktan çözüyoruz”

SYNERGX’in sektörü anlayan ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi çözümler sunduğunu belirten Volkan Türemiş, “Endüstriyel camlarda hata payı yok. Sertifikasyonlara uygun üretim yapmak adına gelişen kamera ve yapay zeka teknolojilerini, algoritmaları kullanmak gerekiyor. Bu alanda otomasyonun insana oranla çok daha az hata payı ile çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bu süreçlerde elde edilen verileri de doğru kullanıldığında enerji gibi önemli kalemlerde ciddi tasarruflar sağlanacak Ar-Ge projeleri geliştirilebilir. Akıllı kamera sistemleri geliştikçe birçok veriyi de sunar hale geldi. Biz de bu yeniliklere uyum sağlıyoruz. İlk alım maliyeti yüksek sistemler kuruyoruz ama firmaların aslında birçok ihtiyacına çözüm sunuyoruz. Kurduğumuz sistemler oldukça tutarlı ve olası problemlerin yüzde 95’ini uzaktan bağlantı ile çözebiliyoruz. Bu da hat içi bir sistem olduğu için üretimin durmadan devam edebilmesi adına önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır SYNERGX’in Türkiye’de pazarlama faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Türemiş, “SYNERGX’in teknolojilerini doğru bir dille ülkemize aktarmaya gayret ediyoruz. Türkiye’ye bir demo center kurmak istiyoruz. Bu konudaki adımların da 2024 içerisinde alınacak kararın ardından atılmasını bekliyoruz. Şirket merkezinde de bu yönde ciddi bir motivasyon var. Şu anda 8 farklı ürün ailesi ile sektöre çözüm sunuyoruz. Teknoloji ile birlikte de sürekli gelişiyoruz” diye konuştu.