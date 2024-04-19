Tasarruf finansman sektörünün olgunlaşma süreci devam ediyor

Geçen yıl halka arz süreci yaşadıklarını, yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğini dile getiren Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, “2023 net dönem karımızı bir önceki yıla göre yüzde 549 artırdık. 10 aydır yer aldığımız Borsa İstanbul’da hisseleri en çok artış gösteren şirketler listesindeyiz” dedi. Ahmet Özcan, şirketleri ile ilgili geçen yıl başlattıkları halka arz sürecine ve ertesinden itibaren yaşanan gelişmelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Borsa’da yatırımcı ilgisi

“Geçtiğimiz yıl halka arz süreciyle yoğun bir dönemden geçtik. Yüz binlerce yeni yatırımcının desteğinden memnuniyet duyduk. Katılımevim olarak 2023 yılındaki halka arzımızla stratejik hedeflerimizin bir parçasını gerçekleştirdik. 2023 net dönem karımızı bir önceki yıla göre yüzde 549 artırdık. 10 aydır yer aldığımız Borsa İstanbul’da hisseleri en çok artış gösteren şirketler listesindeyiz, bu durum da yatırımcının ilgi odağı haline gelmemizi sağlıyor.”

‘Önü açılan ekosisteme dönüşüyoruz’

Tasarruf Finansman sektöründe uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan ve 4 yıldır Katılımevim’nin genel müdürü olarak görev yapan Ahmet Özcan, özellikle mevzuat değişiklikleri sonrasındaki sürecin olumlu geçtiği değerlendirmesinde bulundu. Özcan, “Geçtiğimiz yılın son günlerinde gerçekleşen mevzuat değişikliğiyle, Tasarruf Finansman şirketlerinin önündeki engeller ortadan kalkmış oldu. Gerek günün enflasyon şartlarına göre yapılan rakamsal düzenlemeler, gerekse uygulamada karşılaştığımız birtakım engellerin ortadan kaldırılmasıyla, sektörümüzün ivmesini artıracak bazı adımlar atılmış oldu. Aynı zamanda yeni alınan kararların, sektörümüzün olgunlaşma sürecinde önemli bir kilometre taşı olduğu kanaatindeyim.” dedi.

Tüketicilerin mantıklı, güvenilir seçeneğiyiz

BDDK lisansı sonrası 2023 yılında sektörde sözleşme rakamlarının ortalama yüzde 100 büyüdüğünü ve büyüme trendinin 2024’ün ilk çeyreğinde de artarak devam ettiğini vurgulayan Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, şu görüşleri paylaştı: “Olumlu gelişmelerden biri de konut ve otomobil sözleşmelerinde yapılan üst limit değişiklikleriyle güncel piyasa koşullarına uyum sağlanmış oldu. Faizlerin yüksek olduğu ve bankalardan kredi almanın tüketici açısından her geçen gün daha da zorlaştığı bir ortamda, tasarruf finansman şirketleri olarak tüketiciler nezdinde mantıklı ve güvenilir bir seçenek konumundayız. 2021’deki BDDK’ya intibak başvuruları öncesinde belirli bir kesim tarafından anlaşılmayan, hatta yanlış anlaşılan bir finansman modelinin, bugün yasalara tabi, hem BDDK tarafından denetlenen ve Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında yer alan, hem de kanun koyucuların desteği ve güncellemeleriyle her geçen gün önü açılan bir ekosisteme dönüştüğüne şahit oluyoruz.”

Potansiyelimiz daha büyük

Katılımevim Genel Müdürü Özcan, sektör olarak potansiyellerinin daha büyük olduğuna işaret ederek, daha geniş kesimlere hizmet etmek istediklerini dile getirdi. Son dönem yaşanan gelişmelerin ve mevzuat düzenlemelerinin sektörün önünü açtığını dile getiren Ahmet Özcan, tüm gelişmelerin yanı sıra, bazı tüketici gruplarında sektörle ilgili halen eksik ya da yanlış bilgilerle karşılaştıklarına ve doğru anlaşılmak için mücadele etmek gerektiğine dikkat çekti. Özcan, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki süreçte sektörün en çok üzerinde durması gereken konulardan biri, kendimizi daha geniş kitlelere tanıtmak ve bize olan güveni artırmak olmalıdır. Diğer bir konunun da ürünlerimizle ilgili geliştirmeler olacağı görüşündeyim. Şu anda Tasarruf Finansman şirketleri olarak konut, otomobil ve işyeri finansmanında hizmet vermekteyiz. Tüketicilerin ihtiyacı olan farklı ürünlerde de Tasarruf Finansman şirketlerinin hizmet sağlaması, hem ihtiyaç çözerek halkımızın refahında etkili olacak hem ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Tasarrufa dayalı sistemler, adından da anlaşılacağı üzere, özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde halkımızın ev ve otomobil alımı için finansmana ulaşmasını sağlayarak, finansal sistemde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bununla birlikte sektörümüzün finansal sistemdeki potansiyelinin çok daha büyük olduğunu söyleyebilirim.”

Teknolojik altyapımızı güçlendiriyoruz

75 olan şube sayısında 100’ü hedeflediklerini belirten Ahmet Özcan, “Şubelerimizle beraber mutlu müşteri sayımızı da hızla artırmaya devam edeceğiz. Şube ağını genişletirken aynı zamanda işletme sermayesini güçlendirmeyi ve teknolojik alt yapıyı en ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Ayda 1000 katılımcımızı ev ya da otomobil sahibi yapıyoruz

Ahmet Özcan, “Şu anki büyüme ivmesiyle ayda 1.000 adet katılımcımızı ev ya da otomobil sahibi yapıyoruz. Ülkemize, ekonomimize, sektörümüze ve hissedarlarımıza daha fazla değer üretmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.