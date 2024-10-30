Taşımacılık devinin kârında artış

UPS (NYSE: UPS), 2024 üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 22,2 milyar dolar konsolide gelir elde etti. 2023’ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 47,8 artışla 2 milyar dolar olarak gerçekleşen Konsolide Faaliyet Kârı, GAAP dışı düzeltilmiş bazda yüzde 22,8 artış gösterdi. Üçüncü çeyrekte Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1,80 dolar ve GAAP Dışı Düzeltilmiş Hisse Başına Seyreltilmiş Kazanç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 1,76 dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı üçüncü çeyreği için genel kabul görmüş muhasebe sonuçları (GAAP), 36 Milyon dolarlık vergi sonrası dönüşüm bedeli ve diğer masrafları ya da 0,04 dolar Seyreltilmiş Hisse Başı Kazancı kapsıyor. Coyote Logistics işinin elden çıkarılmasından elde edilen 152 milyon dolarlık kazançtan 116 Milyon dolarlık dönüşüm stratejisi maliyetleri düşüldü.

"İlerlemeyi sürdürmeye kararlıyız”

UPS İcra Kurulu Başkanı Carol Tomé, “Öncelikle üçüncü çeyrekteki sıkı çalışmaları ve çabaları için tüm UPS çalışanlarına teşekkür etmek isterim. Zorlu geçen 18 aylık dönemin ardından şirketimiz yeniden gelir ve kâr büyümesi sürecine girdi. Yoğun sezona girerken bir sonraki başarılı tatil sezonunu gerçekleştirmeye hazırız ve üçüncü çeyrekte gösterdiğimiz ilerlemeyi sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Gelir, ürün karmasındaki değişikliklerden kaynaklanan parça başına gelirdeki yüzde 6,5'lik artışın etkisiyle yüzde 5,8 arttı. Faaliyet kârı yüzde 6,2; GAAP dışı düzeltilmiş faaliyet kârı ise yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.

Ortalama günlük hacimdeki yüzde 2,5’lik artmanın etkisiyle gelirde yüzde 3,4 artış görüldü. Faaliyet kârı yüzde 18,1; GAAP dışı düzeltilmiş faaliyet kârı ise yüzde 18,0 oldu.

Hava ve Deniz taşımacılığındaki büyüme ve USPS hava kargosunun devam eden katılımı nedeniyle gelir yüzde 8 arttı. Faaliyet kârı yüzde 8,5; GAAP dışı düzeltilmiş faaliyet kârı ise yüzde 6,4 oldu.

2024 Genel bakış

UPS, raporlanan sonuçlara dahil edilebilecek ve önemli olabilecek gelecekteki ücret revizyonlarını veya beklenmeyen olayların etkisini yansıtan bir mutabakatın öngörülmesi veya sağlanması mümkün olmadığından güncellenen bir kılavuz (GAAP olmayan) hazırladı.

Üçüncü çeyrekte, şirket Coyote Logistics'in elden çıkarılmasını tamamladı. Bu iş ile ilgili beklenen gelir ve kârlar, daha önce şirketin sağladığı gelir ve faaliyet kâr marjı hedeflerine dahil edilmişti. UPS, 2024 yılı genelinde üçüncü çeyrek sonuçlarını, tamamlanan Coyote elden çıkarılmasının etkilerini ve dördüncü çeyrek için şirketin beklentilerini yansıtarak konsolide gelir ve faaliyet kâr marjı hedeflerini güncelledi:

•Yaklaşık 91,1 milyar Dolar Konsolide Gelir

•Yaklaşık yüzde 9,6 GAAP Dışı Düzeltilmiş Konsolide Faaliyet Marjı

•Yaklaşık 4 milyar Dolarlık Sermaye Harcaması

Yönetim Kurulu onayına tabi olarak temettü ödemelerinin yaklaşık 5,4 milyar dolar olması bekleniyor.