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Telegram, 2024'te 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, uygulamanın üç yıl önce para kazanma modeline geçmesinden bu yana ilk defa kara geçtiğini ve bu yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Telegram, 2024'te 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti
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Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Telegram Premium kullanıcı sayısının bu yıl üç kat artarak 12 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

Telegram'ın reklam gelirlerinin de arttığına işaret eden Durov, "Telegram'ın 2024'teki toplam geliri 1 milyar doları aştı ve yılı kripto varlıkları hariç 500 milyon dolardan fazla nakit rezervle kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Durov, Telegram'ın borçlarının da önemli oranda ödendiğini aktararak, "Tahmin ettiğim gibi 2024 Telegram için çok iyi bir yıl olurken, 3 yıllık para kazanma modeli tarihinde ilk kez karlı hale geldi." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

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