Terra Pizza 2024 hedeflerine başarıyla ulaştı

Terra Pizza, 2024 yılında büyük bir başarıya imza atarak 58 yeni şube açtı ve toplamda 47 ilde 200 restorana ulaştı.

2024 Terra Pizza için yeniliklerin yılı oldu. Marka, tüketici beklentilerini ön planda tutarak gerçekleştirdiği Ar-Geçalışmaları ile, ürün yelpazesinde önemli genişlemelere gitti. Yıl içerisinde pizza kategorisine dahil olan Cheddarlı Dev Karışık ve Dev Sucuklu pizzalar çok sevildi. Geçtiğimiz aylarda menüye dahil edilen ve sıcak pizza hamurundan yapılan Dev Sandviçler, Karışıkve Çıtır Tavuklu çeşitleri ile pizzaseverlerle buluştu. Terra Pizza’nın sevilen ürünü "Bol Bol" ise bu yılda en çok tercih edilen pizza oldu.Ayrıca Terra Pizza, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen 33 farklı tadım etkinliklerinde bir ucu doğuda, bir ucu batıda birleşen lezzet manzaralarına eşlik etti. Bu etkinliklerle Terra Pizza, ürünlerini geniş bir kitleye ulaştırdı.

Kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı büyüme

Terra Pizza, kaliteli ve güvenilir ürün sunumunu 2024 yılı boyunca kesintisiz sürdürdü. Restoranlarındaki sıcak ve samimi atmosferle sadece lezzetin değil, aynı zamanda birliktelik ve paylaşımın adresi oldu. Üretim süreçlerinde kullanılan malzemelerin titizlikle seçmesi ve müşteri odaklı yaklaşımı, markanın büyümesindeki en önemli faktörlerden biri haline geldi.

2025 yılı hedefi 250 şube

Terra Pizza, 2024 yılında franchise yatırımcılarıyla ve sunduğu kazan-kazan sistemiylehızla büyümeyi başardı. 2025 yılında mevcut yatırımcıların sistemde genişlemesini destekleyerek ve yeni yatırımcıların eklenmesini sağlayarak çok daha hızlı bir başarıhedefliyor. Yeni yılda 250 şubeye ulaşmayı planlayan markanın büyüme stratejisinin odağında lezzet, müşteri memnuniyeti, kalite ve güvenilirlik bulunuyor. Ayrıca, dijitalleşme yatırımlarıyla sipariş süreçlerini hızlandırarak, kullanıcı dostu deneyimler sunmayı amaçlıyor.

"2024, Terra Pizza için hem büyüme hem de yeniliklerle dolu bir yıl oldu"

Terra Pizza CEO’su F. Emrah Peker, 2024 yılına dair değerlendirmesinde, "Şube sayımızı genişleterek daha fazla tüketiciye ulaştık ve menümüze eklediğimiz yeni ürünlerle pizza tutkunlarının beklentilerini en iyi şekilde karşıladık. 2025 yılında da kalite, lezzet ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla büyümemizi sürdüreceğiz. Terra Pizza olarak hem çalışanlarımız hem de yatırımcılarımızla birlikte başarılarımızı daha da ileriye taşımaya kararlıyız." dedi.

Terra Pizza, 2024 yılında olduğu gibi 2025’te de yenilikçi ürünler ve büyüme odaklı stratejileriyle sektördeki konumunu güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyor.