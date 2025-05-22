Tether, yeni platformu QVAC’i duyurdu

QVAC (QuantumVerse Automatic Computer) kişisel egemenliğin yeni çağını başlatan mimarisiyle AI modellerini tamamen kullanıcı cihazlarında çalıştırarak bulut bağımlılığını ortadan kaldırıyor ve böylece gizlilik, özerklik ve dayanıklılığı ön plana çıkarıyor.

Modüler yapısı ve eşler arası ağ iletişimi sayesinde geliştiriciler, merkezi sunuculara ihtiyaç duymadan ölçeklenebilir, otonom ve iş birliğine açık uygulamalar oluşturabiliyor. Trilyonlarca AI ajanını kapsayacak şekilde genişleyebilen bu ekosistem, Sonsuz Zeka (Infinite Intelligence) sürüsü (Infinite Intelligence Swarm) vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor. Tether’in entegre ödeme çözümü WDK ile birleştiğinde ise bu ajanlar, Bitcoin ve USDt kullanarak kendi kendine yeten işlemler gerçekleştirebiliyor ve merkeziyetsiz yapay zekâ sistemleri için yeni bir dönem başlıyor.

Tether, yapay zeka platformlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Tether, önümüzdeki dönemde QVAC tabanlı ilk yapay zekâ uygulamalarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gizlilik ve kişisel egemenlik odaklı bu uygulamalar arasında, buluta ihtiyaç duymadan cihaz üzerinde çalışan hızlı metin, belge, görsel ve ses çevirisi sağlayan QVAC/Translate ile sağlık verilerini tamamen yerel olarak işleyen özel bir sağlık takip uygulaması olan QVAC/Health yer alıyor. İnovasyonu hızlandırmak amacıyla Tether, geliştiricilerin kendi QVAC ajanlarını oluşturup farklı cihazlarda ölçeklendirebilecekleri kapsamlı bir Yazılım Geliştirme Kiti'ni (SDK) önümüzdeki aylarda açık kaynak olarak sunmayı planlıyor.

“Sonsuz Zeka Çağı şimdi başlıyor”

QVAC Platformu hakkında açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Zeka, toplum ve insanlık için bir sonraki büyüme dalgasını desteklemeli, sunuculara ve erişim anahtarlarına sahip şirketlere daha fazla kontrol devretmemelidir. Eğer AI kullanmak için bir API anahtarına ihtiyacınız varsa, o gerçekten sizin değildir. QVAC, bu dinamiği değiştirmek için inşa edildi; yerel odaklı, özel ve bağımsız AI yaratmak için, verilerinizi, hesaplamalarınızı ve özerkliğinizi yeniden size kazandırıyor. QVAC ile Tether, insanlar ve makineler için durdurulamaz bir AI ajan ekosistemini güçlendirecek, açık ve yaygın bir platform yaratmayı hedefliyor. Sonsuz Zeka Çağı şimdi başlıyor." İfadelerini kullandı.