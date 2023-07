The Most Bodrum Yalıkavak projesi 2024 yaz sezonunda tamamlanacak

The Most Bodrum Yalıkavak projesinin 1 Ağustos 2024’te tamamlanması hedefleniyor.

The Most Bodrum Yalıkavak Pazarlama Sorumlusu Timuçin Dandin şu bilgileri paylaştı: “Denize 250 metre mesafedeki The Most Bodrum Yalıkavak’ta 47 özel bağımsız bölüm yer alıyor. Bodrum mimarisine uygun inşa edilen ultra lüks taş evlerden oluşacak projede, 3 adet tek katlı malikane bulunuyor. Kesintisiz panoramik deniz manzarasına sahip projedeki, kendi bahçesi ve havuzu bulunan müstakil ve 3 odalı villaların sayısı ise 20. Ayrıca 8 ana bloktaki toplam 24 residence daire de ortak alandaki havuz, kafe ve otoparkı kullanabiliyor; residence, concierge ve özel temizlik hizmetlerinden yararlanabiliyor.”

The Most Bodrum Yalıkavak’ın hem oturumcu hem de yatırımcılar için kazançlı bir proje olduğunun altını çizen Timuçin Dandin, “USG İnşaat, 15 yıllık deneyimi ve kurumsal güvencesiyle taahhüt ve sanayi projelerinin yanı sıra, markalı konut projeleri geliştiriyor. Kaliteye önem veriyor, insanlara değer katacak nitelikli yaşam alanları üretmek için çalışıyoruz. Premium hizmet ve konfor anlayışımızla geliştirdiğimiz lokasyon bazlı markalı projelerin en son örneği de Bodrum Yalıkavak’taki The Most” ifadelerini kullandı.

