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THY, Pegasus, AJet ve SunExpress'ten Beyrut kararı

Bölgede yaşanan gerilimin ardından SunExpress, Beyrut seferlerini 5 Ağustos'a kadar askıya aldığını duyurdu. THY, Pegasus ve AJet'in Beyrut seferleri gündüz saatlerinde devam ederken, bu gece yapılması planlanan uçuşları ise iptal edildi.

Haber Merkezi
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THY, Pegasus, AJet ve SunExpress'ten Beyrut kararı
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SunExperss, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapacağı seferleri 5 Ağustos'a kadar askıya aldı.

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılarının ardından bazı firmalar uçuşlarını günlük olarak iptal ederken bazıları ise uçuşlarını askıya aldı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapacağı tüm seferleri 5 Ağustos'a kadar askıya aldı.

Öte yandan Türkiye'nin bazı şehirlerinden Beyrut'a sefer düzenleyen Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet uçuşlarında Lübnan'daki güvenlik sorunları nedeniyle gecikmeler ve iptaller yaşanıyor.

THY, Pegasus ve AJet'in Beyrut seferleri gündüz saatlerinde devam ederken, bu gece yapılması planlanan uçuşları ise iptal edildi.

 

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