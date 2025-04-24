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THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel yüzde 20 indirim

Türk Hava Yolları (THY) 1-4 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek TEKNOFEST'e özel yüzde 20 indirimli biletleri satışa sundu.

Haber Merkezi
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THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel yüzde 20 indirim
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THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs'a kadar satın alınacak biletlerle, 29 Nisan-5 Mayıs arasındaki KKTC seferlerinde gidiş dönüş ya da tek yön yüzde 20 indirimli seyahat edilebilecek.

Sadece THY mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden satın alınacak biletlerde geçerli indirimden faydalanmak için ödeme aşamasında "KKTCTKFEST" kodunun girilmesi gerekecek.

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