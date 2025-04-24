THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel yüzde 20 indirim

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs'a kadar satın alınacak biletlerle, 29 Nisan-5 Mayıs arasındaki KKTC seferlerinde gidiş dönüş ya da tek yön yüzde 20 indirimli seyahat edilebilecek.

Sadece THY mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden satın alınacak biletlerde geçerli indirimden faydalanmak için ödeme aşamasında "KKTCTKFEST" kodunun girilmesi gerekecek.