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TP Petrol Dağıtım: Türkpetrol firmasıyla hiçbir ilişkimiz yoktur

TP Petrol Dağıtım AŞ, kamuoyunda oluşabilecek olası yanlış anlamaları gidermek için bir açıklama yaptı. Şirket, "Türkpetrol" markasıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
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TP Petrol Dağıtım: Türkpetrol firmasıyla hiçbir ilişkimiz yoktur
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TP Petrol Dağıtım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarla ilgili haberlerde şirket isminin geçmesi üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, basında yer alan iddialara değinilerek, "TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak, adı bize benzer olan ve boykot çağrısına dahil edilen 'Türkpetrol' firmasıyla hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı

“TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak, bizimle hiçbir bağlantısı bulunmayan adı benzer olan ve boykot çağrısına dahil edilen “Türkpetrol” firmasıyla hiçbir ilişkimiz bulunmamaktadır. İlgili marka faaliyet de göstermemektedir. Şirketimiz 2016 yılında gerçekleştirilen özelleştirme kapsamında Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin önde gelen ve köklü enerji kuruluşlarından biri olarak, yalnızca kendi kurumsal kimliği ve faaliyet alanlarıyla tanınmaktadır. TP Petrol Dağıtım A.Ş., her zaman olduğu gibi faaliyetlerini yasal çerçeveler içinde, şeffaf ve etik kurallar doğrultusunda sürdürmektedir.

Bu açıklama, şirketimizin adıyla yapılan herhangi bir yanlış ilişkilendirilmenin önüne geçilmesi amacıyla yapılmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve olası karışıklıkların önlenmesi için, konuya ilişkin doğru bilgilere sahip olunması önemlidir. ”

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