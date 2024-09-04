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Türk Telekom okula dönüşte teknoloji ürünlerinde kampanya başlattı

Türk Telekom, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, tüm satış kanallarında, akıllı çocuk saati, tablet ve bluetooth kulaklık gibi teknoloji ürünlerinde indirim ve taksitli ödeme seçenekleri içeren okula dönüş kampanyası başlattı. Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Osman Çolak, "Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde de tablet, kulaklık, akıllı çocuk saati gibi cihazlar için hazırladığımız kampanyalarla öğrencilerimizin ve velilerin teknoloji ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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Türk Telekom okula dönüşte teknoloji ürünlerinde kampanya başlattı
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Markalarla güçlü iş birlikleri yapan Türk Telekom’un 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde başlattığı okula dönüş kampanyası kapsamında kullanıcılar; akıllı çocuk saati, tablet ve bluetooth kulaklık gibi birçok cihaz ve ürüne çeşitli avantajlarla ulaşma imkanı sağlıyor.

"Öğrencilerimizin ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunuyoruz”

Türk Telekom’un, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik okula dönüş kampanyası hakkında açıklama yapan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Osman Çolak, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynarken, müşterilerimizin farklı alanlardaki teknoloji gereksinimlerine yönelik çözümler sunuyoruz. Kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çok zengin ürün gamı ve tekliflerimizle müşteri ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Tüm kanallarımızda müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşayabilmelerini amaçlarken, ayrıcalıklı ve avantajlı tekliflerle onların yanında oluyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde de tablet, kulaklık, akıllı çocuk saati gibi birçok farklı alanda öğrencilerimizin ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunuyoruz” dedi.

Kampanya 23 Eylül'e kadar sürecek

23 Eylül tarihine kadar devam eden kampanyada kullanıcılar; TCL Tab 10L Gen2 3/32 GB tablete 1.200 TL indirimle sahip olabilecekler. Inteya Hiwatch Pro Akıllı saat alana Inteya HiGo ENC 2 kulaklık %50 indirimli ve 12 ay taksit avantajı ile sunulurken, kullanıcılar TCL MT 42 akıllı çocuk saatlerine, Huawei Freebuds SE 2 bluetooth kulaklığa ve Samsung Galaxy Tab A9+ tablete peşin fiyatına 6 taksit fırsatı ile ulaşabilecekler.

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