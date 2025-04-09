Turkcell'den teknik aksaklık açıklaması: Hediye paket tanımladı
Turkcell, kullanıcıların yaşadığı şebeke kesintisinin giderildiğini ve tüm abonelere 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlandığını açıkladı.
Turkcell kullanıcıları akşam saatlerinden itibaren şebeke kesintileri nedeniyle arama yapamadığını, "paketiniz bitti" uyarısı aldığını sosyal medyadan paylaşmıştı.
Turkcell'den açıklama geldi
Turkcell'den yapılan açıklamada "Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir. Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.