Turkcell'den teknik aksaklık açıklaması: Hediye paket tanımladı

Turkcell kullanıcıları akşam saatlerinden itibaren şebeke kesintileri nedeniyle arama yapamadığını, "paketiniz bitti" uyarısı aldığını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Turkcell'den açıklama geldi

Turkcell'den yapılan açıklamada "Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir. Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.