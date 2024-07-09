Türkiye Sigorta, yılın ilk yarısında 50,4 milyar lira prim üretti

Türkiye Sigorta tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 1 Ocak-30 Haziran döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artırarak 50 milyar 410 milyon liraya ulaştı.

Türkiye Sigorta 2024'ün ilk yarısında havacılık, nakliyat, yangın gibi kurumsal branşların yanı sıra sağlık ve kasko gibi bireysel ürün gruplarında da bir önceki yıla oranla prim üretimde rekora imza attı.

Bloomberg HT'nin derlediği bilgilere göre açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta'nın geçen yıl 59 milyar 518 milyon liralık prim üretimi rakamını 2024'teki etkili strateji ve saha yönetimiyle neredeyse yılın ilk yarısında yakaladığını belirti.

Sağlıkta yüzde 237 büyüme kaydedildi

Çakmak, yılın ilk yarısında bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 237 büyüme kaydederek 3,7 milyar lira prim üretimine ulaştıklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yangın, mühendislik, havacılık, nakliyat poliçelerimizle ise ülkemizin değerlerine ve yatırımlarına güvence sunduk. Sektör liderliğini açık ara sürdürdüğümüz yangın ve en güçlü kaslarımızdan biri haline gelen kasko branşlarında verimlilik ve sürdürülebilir karlılık stratejilerimiz doğrultusunda büyüme performansımızı devam ettiriyoruz. Türkiye Sigorta 2024'ün ilk yarısında yakaladığı 50,4 milyar liralık üretim ve büyüme performansını hız kesmeden sürdürmeye devam edecek. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılının sonunda da, hem bireysel hem de ticari segmentteki gelişimimizi sürdürecek, yaygın ve müşteri odaklı satış ve hizmet ağımızı kullanarak sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettireceğiz."

Yılın ilk yarısında banka satış kanalındaki güçlerinin yanı sıra acente, broker ve direkt satış kanallarını daha da etkin hale getirdikleri bilgisini paylaşan Çakmak, "Bu anlayışımızla 2024 sonunda sektörümüzün öncüsü olarak, lider şirket konumumuzu pekiştireceğiz. Gücünü adından alan ve hayatın her alanında sigortalılarının yanında olan bir şirket olarak, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" görüşünü paylaştı.