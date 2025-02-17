Turknet, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz internet desteği sağlayacak

TurkNet, gençlerin teknolojiye erişiminde fırsat eşitliği yaratmak adına başlattığı “Net Gençlik” kapsamında faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

29 teknopark ve çok sayıda üniversitede, gençlere GigaFiber ile yüksek hızlı ve kaliteli internet hizmeti sağlayan TurkNet’in yeni adresi Galatasaray Üniversitesi oldu. TurkNet ile Galatasaray Üniversitesi arasında imzalanan ve endüstri-akademi iş birliği adına önemli bir adım olan anlaşma kapsamında, TurkNet, üniversite öğrencilerine ve çalışanlarına, kampüs içindeki tüm ortak kullanım alanlarında ücretsiz olarak TurkNet GigaFiber ile 1000mpbs varan indirme ve yükleme hızına sahip simetrik internet hizmeti sunacağını açıkladı.

Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Yerleşkesinde düzenlenen imza töreninde iş birliğine dair konuşan Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ, TurkNet’in öğrencilere sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Uludağ konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Galatasaray Üniversitesi olarak öğrencilerimize destek olabileceğimiz konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmeye özen gösteriyoruz. Bu bakış açısıyla, öğrencilerimizin, internet hizmetine üniversitemiz içinde mevcut imkanlardan daha hızlı ulaşmalarını sağlamak üzere TurkNet ile bir iş birliğini hayata geçirdik. Üç yıl sürecek bu anlaşma kapsamında, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız, TurkNet tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun şekilde ve ücretsiz olarak verilecek hizmetle, internete çok daha hızlı erişim sağlayabilecekler. Katkılarından dolayı TurkNet ailesine teşekkür ediyoruz”

Eski bir Galatasaray Lisesi mezunu olan TurkNet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İzzi Çelebiler iş birliğine dair “Galatasaray Lisesi mezunlarından biri olarak, uzun yıllar sonra Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine destek sağlamak üzere burada bulunmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Lise yıllarımda edindiğim değerler ve yardımlaşma duygusu, yaşamım boyunca bana rehberlik etti. Şimdi, toplum odaklı yaklaşımıyla teknolojiye erişimde fırsat eşitliği yaratmayı misyon edinen TurkNet olarak geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kuruyoruz. Yüksek hızlı ve kaliteli interneti herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Özellikle, geleceğimizi inşa edecek olan gençlerin, dünya standartlarında bir internet kullanabiliyor olması büyük önem taşıyor. Biz de gençlere karşı duyduğumuz sorumlulukla hayata geçirdiğimiz ‘Net Gençlik’ projemiz kapsamında, onların yanında olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Altyapımızın olduğu üniversitelerde aynı hizmeti sağlamaya kararlıyız”

“Geleceğimizi tasarlayan gençler için attığımız adımlar bununla da sınırlı değil” diyen Çelebiler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın ve ülkemizin en itibarlı bilim turnuvalarından FIRST Robotics Competition (FRC) kapsamında, Türkiye’de lise öğrencilerinin yenilikçi fikirlerinin, ekip ve girişimcilik bilinçlerinin, bilime ve teknolojiye olan tutkularının büyümesine destek olmaya devam ediyoruz. Net Gençlik projemiz ile de üniversiteli gençlere hem kampüslerde hem de üniversiteden mezun olup iş hayatına atıldıklarında teknoparklar bünyesinde GigaFiber’in getirdiği kaliteli, hızlı ve güvenli simetrik internet hizmetimizle sürdürülebilir bir destek sunuyoruz. Kendi altyapımız üzerinden verdiğimiz TurkNet GigaFiber ile gençlerimiz, 1.000 Mbps’ye varan indirme ve 1.000 Mbps’ye varan yükleme hızları elde ediyor.”

Çelebiler sözlerini şöyle sürdürdü:

“İmzaladığımız anlaşma ile artık Galatasaray Üniversitesi öğrencilerini de yüksek hızlı, kaliteli ve kesintisiz internetle buluşturacağız. Altyapımızın olduğu üniversitelerde, ücretsiz GigaFiber hizmetimizi sağlamaya kararlıyız. Fibere yaptığımız yatırımlarla da pek çok alanda kendi yazılımlarımızı kullanıyor, yerli ve milli teknolojilerin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Üniversitelerin teknoparklarında yer almak önceliklerimiz arasında. Çünkü biliyoruz ki, teknoloji girişimlerinin ilk ve en güçlü adımları burada atılıyor. Birer unicorn adayı olan birçok start-up bu teknoparklarda Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerini yürütüyor. Biz de gençlerimizin başarı yolculuklarına fiber hızımızla eşlik etmeyi aralıksız sürdüreceğiz.”