Uçan taksiler üzerinde çalışan Lilium, bin kişiyi işten çıkartacak

2024 yılında dev firmalar küçülmeye ve işten çıkartmalar yaptı. Elektrikli uçan taksi girişimi Lilium da 1000 kişiyi işten çıkartacağını açıkladı. Şirketin kurucu ortağı Patrick Nathen, Linkedln'den yaptığı paylaşımda 10 yıldır çalışmakta olan şirketin kapatıldığını açıkladı.

Alman şirketi bir süredir VTOL elektrikli hava taksilerini test ediyor. Aracın ilk uçuşunu 2017'de gerçekleştiren şirket, uçuş testlerinin ilk aşamasını 2019'da tamamladı.

Lilium, VTOL hava taksilerinin saatte 100 kilometreden fazla hızlarda uçabildiğini kanıtlayan şirket, 2019'da tanıttığı Lilium Jet prototipinin 300 km/s hıza ulaşabilmesi ve 300 kilometre menzile sahip olacağını açıklamıştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre, Mart 2020'de Çinli Tencent'in öncülük ettiği yatırım turunda 240 milyon dolar yatırım aldığını açıklayan şirket, ek olarak 35 milyon dolar ek yatırım almıştı.

Lilium, kurulduğu günden bu yana toplam 1,5 milyar dolar yatırım elde etti. Geçtiğimiz yıl finansal olarak sıkıntılar çeken şirket, yıllardır geliştirdiği teknolojinin akıbetini duyurmadı.