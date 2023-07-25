Ülker Çikolata ve Biskot Bisküvi birleşiyor

Ülker Bisküvi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Biskot Bisküvi ve Ülker Çikolata tasfiyesiz infisah yoluyla devralınarak birleşmesine onay verdi.

Ülker Bisküvi'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve E-29833736-106.01.01-39906 sayılı mektubu ile şirketimizin, Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin 31.12.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme için hazırlanan Duyuru Metnine onay verilmiş olup, Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulca uygun görüş verilmiştir.