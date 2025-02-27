Uludağ İçecek'in yeni CEO'su belli oldu

113 yıllık köklü bir tarihe sahip Uludağ İçecek Türk A.Ş.’nin yeni CEO’su deneyimli iş insanı Levent Kömür oldu. 1 Mart 2025 itibarıyla göreve başlayacak olan Kömür, görevi şirkete yönetim kurulunda katkı sağlamaya devam edecek olan Mete Öz’den devralacak.

Levent Kömür kimdir?

Procter & Gamble, Diageo gibi global şirketlerde üst düzey yöneticilik pozisyonlarında yer alan, son olarak Mey|Diageo Genel Müdürü olarak görev yapan Levent Kömür, 30 yılı aşkın süredir devam eden kariyeriyle tüketici ürünleri sektörünün tanınan, başarılı isimlerinden. Stratejik vizyonu, inovasyon odaklı yaklaşımı ve ekip kurma becerisiyle tanınan Kömür, yönetim kurulu yedek üyesi olduğu TÜSİAD’da Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı görevini de sürdürüyor.

Kömür, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik konularındaki hassasiyetiyle de biliniyor.