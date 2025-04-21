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Umut Lazer & Makina, havlu en dikim sorunlarına çözüm sunuyor

Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinde kullanılan nakış ve lazer makinelerinde Türkiye'nin önemli firmalarından Umut Lazer & Makina, işletmelerin maliyetlerini en aza indirecek çözümler sunmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
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Umut Lazer & Makina, havlu en dikim sorunlarına çözüm sunuyor
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Umut Lazer & Makina'nın sahibi Kerem İlhanlı'nın da belirttiği gibi, son olarak Evtekstil üreticilerinin yaşamış olduğu en büyük sıkıntılar arasında yer alan Havlu En Dikim Makinelerini sektöre kazandıran firma, işletmelere büyük avantajlar sunmaya devam ediyor.

7-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan EGE TMF – Denizli Tekstil Makineleri Fuarına katılan firma, YUEMEI Nakış Makinelerinin yanı sıra Havlu En Dikim Makinelerini Evtekstil üreticilerinin beğenisine sunacak.

"Kalite bir yasa değil, bir alışkanlıktır"

Kerem İlhanlı tarafından yapılan açıklamada, işgücünün yanı sıra enerji maliyetlerinin yükselmesinin tekstil üreticilerinin rekabet şansını kaybetmesine neden olurken, bazı işletmelerin maliyetlerini düşürtecek teknolojiler üzerine arayış içerisine girdikleri vurgulandı.

İlhanlı, bazı işletmelerin ise maliyetlerini düşürmek için kaliteden taviz vermeye başladığına dikkat çekerek, "Aslında 'Kalite Asla Bir Tasarruf Değildir. Kalite Bir Yasa Değil, Bir Alışkanlıktır'. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu ve benzeri sebeplerin, ülkenin en önemli ihracat kollarından Evtekstil üretiminde de işletmelerin artan maliyetlerle pazar paylarını kaybetmesine veya adet bazlı üretimlerinin düşmesine neden olduğunu belirten Kerem İlhanlı, Umut Lazer & Makina olarak uzun yıllardır tekstil ve hazırgiyim sektörlerine çözüm odaklı hizmet sunduklarını dile getirdi.

Kerem İlhanlı sözlerine şöyle devam etti:

"Son olarak Nakış Makineleri ve Lazer Makineleriyle hizmet verdiğimiz Evtekstil üreticilerinin en büyük problemleri arasında yer alan en dikim sorunlarını çözecek teknolojileri ülkemize getirdik. Bu yıl içerisinde büyük değer verdiğimiz ve uzun zamandır hazırlandığımız EGE TMF Denizli fuarımızda bu teknolojilerimizi çalışır bir şekilde sergileyerek Evtekstil üreticilerimizin OTOMATİK HAVLU EN DİKİM Makinelerimizi görme ve test etme imkanı sunmaya karar verdik. Fuarda hem bu makinelerimiz hem de YUEMEI Nakış Makinelerimizle uygulamalı bir şekilde başta Denizli sanayicileri olmak üzere sektör firmaları ve yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Tüm sektör firmalarımızı fuarda sergileyeceğimiz teknolojileri görmeleri için davet ediyoruz."

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