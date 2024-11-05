  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Ünlü lastik üreticisi Michelin, Fransa'daki iki fabrikasını kapatıyor
Takip Et

Ünlü lastik üreticisi Michelin, Fransa'daki iki fabrikasını kapatıyor

Fransız lastik üreticisi Michelin, Fransa'daki 2 fabrikasını en geç 2026 yılı başında kapatacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü lastik üreticisi Michelin, Fransa'daki iki fabrikasını kapatıyor
Takip Et

Michelin'den yapılan açıklamada, birkaç yıldır ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan Cholet ve Vannes fabrikalarında en geç 2026 başında üretimin durdurulmasının planlandığı belirtildi.

Kapatma gerekçesi

"Avrupa'nın rekabet gücündeki düşüş" ve "otomobil ve kamyon lastiği pazarlarının yapısal dönüşümü", kapatma kararına gerekçe olarak gösterildi.

Fransız lastik üreticisinin söz konusu fabrikalarında 1254 kişi çalışıyor.

Öte yandan, Fransız perakende şirketi Auchan Retail International SA da yeniden yapılanma planı kapsamında çeşitli departmanlardan 2 bin 389 pozisyonu iptal etmeyi planladığını açıkladı.

Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatıyorCarrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatıyorŞirket Haberleri

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden 4 milyon TL’lik yol yatırımıKayseri Büyükşehir Belediyesi’nden 4 milyon TL’lik yol yatırımıŞehirler

 

Şirket Haberleri
Hüma Sağlık Hizmetleri’nden 20 milyon dolarlık yatırım
Hüma Sağlık Hizmetleri’nden 20 milyon dolarlık yatırım
Gemius, Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen dijital banka ve e-ticaret markalarını açıkladı
Gemius, Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen dijital banka ve e-ticaret markalarını açıkladı
Tüpraş'ta patlama: Hisseleri işleme kapatıldı
Tüpraş'ta patlama: Hisseleri işleme kapatıldı
Youthall’un gençlik araştırması: CEO’lar istemese de gençler hibrit çalışmak istiyor
Youthall’un gençlik araştırması: CEO’lar istemese de gençler hibrit çalışmak istiyor
Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatıyor
Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatıyor
DFDS’ten stratejik atılım: İtalya ve Mısır arasında yeni hat açıldı
DFDS’ten stratejik atılım: İtalya ve Mısır arasında yeni hat açıldı