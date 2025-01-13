Yapay Zeka’dan tam not alan karne hediyeleri Hepsiburada’da

Hepsiburada'da yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kategoriden belirlenen ürünler çocukların ve ebeveynlerin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor.

Favori oyuncaklar ile hayaller gerçek oluyor

Yapay zekanın önerdiği karne hediyeleri arasında ilk sırada oyuncaklar yer aldı. Çocukların hayal gücünü geliştiren Barbie Dreamhouse ve Hot Wheels Mega Garaj’ın yanı sıra Harry Potter, Spider-Man, Frozen ve Disney Prensesleri gibi sevilen karakterlerin oyuncakları da yapay zekanın favorileri arasında yer aldı. Yapay zekaya göre ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için puzzle’lar ve kutu oyunları öne çıkarken, yaratıcılığı geliştiren LEGO yapı setleri, bilim deney kitleri ve sanat malzemeleri, çocukların hayal gücünü geliştirmesine yardımcı olması sebebiyle listede bulunuyor.

Teknolojik hediyelerle eğlence ve öğrenme

Teknolojiye ilgi duyan çocuklar için yapay zekanın seçimi, çocukların hem öğrenmesini hem de eğlenmesini destekleyen hediyelere yöneliyor. Samsung Galaxy Tabletler, eğitim ve eğlenceyi bir araya getirirken, MSI taşınabilir bilgisayarlar, GameBooster oyuncu kulaklıkları da ergonomik tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Kitaplarla yeni dünyalara yolculuk

Kitaplar, yapay zekanın en çok önerdiği hediyeler arasında yer alıyor. Çocukların yaş gruplarına ve ilgi alanlarına uygun olarak seçilen kitaplar, onların hayal gücünü zenginleştirirken eğlenmelerini de sağlıyor. Yapay zekanın öneri listesinin başında “Hadi Sarılalım Anneciğim” isimli kitap, sevgi ve bağ kurma temasıyla ön plana çıkarken, “Mars’ta Doğum Günü”, uzay ve bilime ilgi duyan çocuklar için büyüleyici bir macera sunuyor.

Spor ve eğlence bir arada

Fiziksel aktiviteye meraklı çocuklar için yapay zeka, spor ve eğlenceyi bir araya getiren ürünleri öneriyor. Dengeli sürüş sistemiyle güvenli bir kullanım sağlayan hoverboardlar, eğlenceli bir deneyim sunuyor. Ayrıca, Cool Wheels scooterlar öne çıkarken, futbol topları ve yoga matları gibi diğer spor ürünleri de yapay zekanın önerileri arasında yer alıyor.