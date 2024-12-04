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Zorlu Grubu'nda üst düzey atama

Zorlu Grubu dijitalleşme odaklı stratejilerini pekiştirme ve yenilikçi çözümler geliştirme süreçlerini yönetmek üzere üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanlığı’na 2 Aralık 2024 tarihinde Burak Aydın atandı.

Haber Merkezi
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Zorlu Grubu'nda üst düzey atama
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Zorlu Grubu, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında; bilgi teknolojileri ve dijitalleşme alanındaki dönüşüm yolculuğunda güçlü adımlar atmaya devam ederken; Bilgi Teknolojileri Grubu Başkanlığı’nı, Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanlığı’na dönüştürdü. Bu kapsamda teknoloji ve dijital iş modelleri geliştirme stratejilerinin liderliğini üstlenmek üzere Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanlığı görevine,2 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Burak Aydın atandı.

2013’ten bu yana Zorlu Grubu’nda Bilgi Teknolojileri Grubu Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Murat Zeren’in, 30 Kasım 2024 itibarıyla görevinden ayrılma kararı almasıyla gerçekleştirilen yeni yapılanma ile Grubun teknoloji, inovasyon, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarındaki dönüşüm stratejilerinin daha ileriye taşınması, yenilikçi dijital iş modellerinin geliştirilmesi ve bu süreçlerle Zorlu Grubu’nun sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Burak Aydın kimdir?

Burak Aydın, 1997 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu, ardından 1999 yılında ODTÜ İşletme Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Aydın, Accenture Almanya ve Avusturya ofislerinde çeşitli projelerde danışman olarak çalıştıktan sonra, Türkiye’de Siemens Business Services bünyesinde Stratejik Planlama Danışmanı ve Müdürü görevlerini yürüttü. 2006-2017 yılları arasında Intel Türkiye bünyesinde sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürdü. 2017-2018 yılları arasında Silver Spring Networks bünyesinde, 2018-2021 yılları arasında SabancıDx şirketinde Genel Müdürlük görevinde bulunan Burak Aydın, 2021 yılından bu yana yer aldığı Amazon Web Services bünyesinde Türkiye Genel Müdürü görevini yürütüyordu.

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