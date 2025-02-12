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Adana Demirspor ve Murat Sancak için PFDK'ye sevk kararıı

TFF Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor'u Galatasaray maçını terk etmesi nedeniyle, kulüp başkanı Murat Sancak'ı ise sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.

Haber Merkezi
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Adana Demirspor ve Murat Sancak için PFDK'ye sevk kararıı
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Türkiye Futbol Federasyonu 'nun (TFF) sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ye gönderildiği belirtildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

Beşiktaş ve Bellona Kayserispor'un çirkin ve kötü tezahürat, Corendon Alanyaspor'un ise saha olayları sebebiyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

TÜMOSAN Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat ile futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle sevk edilirken, kulüp başkanı Ömer Korkmaz'ın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca Konyaspor futbolcusu Emmanuel Boateng'in kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Net Global Sivasspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle sevk edilirken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın da sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak disipline yollandığı belirtildi.

 

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