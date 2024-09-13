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Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi

Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, İzmir'de trafik kazası geçirdikten sonra Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Elaldı'nın vücudunda tespit edilen kırıklar nedeniyle tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
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Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi
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Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, İzmir’de aracını kullanırken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası Elaldı, hemen Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Amedspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elaldı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ancak, Elaldı’nın vücudunun bazı bölgelerinde kırıkların tespit edildiği ve hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

"Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi devam etmektedir"

Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Sayın Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiştir. Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan başkanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi devam etmektedir. Detaylar kamuoyuyla daha sonra paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

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