Beşiktaş'ta Sergen Yalçın defteri kapandı: İşte öne çıkan 2 teknik direktör adayı...
Sergen Yalçın’ın Beşiktaş'a kapıyı kapatmasından sonra yönetim yönünü bir başka eski futbolcusu İbrahim Üzülmez’e döndürdü. Üzülmez’in teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Beşiktaş taraftarının takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın'ın mevcut koşullarda çalışamayacağını belirtmesinin ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.
Yalçın'la görüşmesi olumsuz sonuçlanan yönetim Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez'i listesine aldı.
Aybaba, Hasan Arat'ın özel yöneticisi olarak tanımlanan Kaan Şakul'un istifa etmesi durumunda görev yapmak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre Başkan Hüseyin Yücel, İbrahim Üzülmez'le bağlantı kurarak 6 aylığına takımın başına geçmesi teklifinde bulundu.
Üzülmez, teknik direktörlük görevine oldukça sıcak bakıyor.