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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri... Resmi anlaşma bekleniyor

Sezon ortası krizi ile çalkalanan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik direktör adayları ile görüşmeler yapılıyor.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri... Resmi anlaşma bekleniyor
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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktörlük görevinde arayış süreci devam ediyor.

Beşiktaş başkanlığından Hasan Arat'ın istifası sonrasında göreve başkan olarak devam eden Hüseyin Yücel, yeni teknik direktör adayları ile görüşmeler sürdürüyor.

Başkan Hüseyin Yücel'in gün içersinde teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın ile resmi anlaşmanın kısa süre içinde yapılması ve Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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