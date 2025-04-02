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Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman hakem Pascal Müller oldu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Ezeli rakipler arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Pascal Müller oturacak. Müller'e AVAR'da Erkan Engin eşlik edecek.

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