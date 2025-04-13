Formula 1 Bahreyn Prix'sinde! Pole pozisyonu Oscar Piastri'nin oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu dördüncü ayağı Bahreyn Grand Prix'si gerçekleştirilecek. Sezonun 4. yarışı Bahreyn Grand Prix'sine McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Bahreyn Grand Prix'sine McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.
Bahreyn'de aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında Piastri, 1 dakika 29.841 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Piastri'nin 0.168 saniye arkasındaki Mercedes pilotu George Russell ikinci, 0.334 saniye gerisinde Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise üçüncü sırayı aldı.
Bahreyn Grand Prix'si yarın TSİ 18.00'de başlayacak.