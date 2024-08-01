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Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Haber Merkezi
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Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Dev mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray-Beşiktaş finalinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

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