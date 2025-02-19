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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu mu? Yabancı hakem iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi için Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu mu? Yabancı hakem iddiası!
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi hakem tartışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta TFF yönetim kurulunun yaptığı toplantıda derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesi için fikir birliğine varılarak Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) bunun çalışmasının yapılması istenmişti.

Sabah'ın haberine göre, TFF'nin ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada anlaşmaya vardığı öne sürüldü. 

Gözler Hacıosmanoğlu'na çevrildi

TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün 13.00'te Riva'da gündem değerlendireceğini bildirdi.

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Riva'ya davet etmişti. Özbek'in bu davete olumsuz yanı vermesinin ardından Hacıosmanoğlu basının karşısına çıkma kararı aldı.

TFF Başkanı'nın, derbi için anlaşmaya varıldığı kaydedilen Vincic ve ekibiyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

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