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Infantino açıkladı: Dünya Kupası'nda devre arası şovu yapılacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Infantino açıkladı: Dünya Kupası'nda devre arası şovu yapılacak
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak." ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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