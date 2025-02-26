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Lionel Messi'den Barcelona'ya dönme kararı

Sezon sonunda Inter Miami ile sözleşmesi sona erecek Lionel Messi, yenilenen Camp Nou'da oynamadan futbolu bırakmak istemiyor.

Haber Merkezi
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Lionel Messi'den Barcelona'ya dönme kararı
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İspanyol devi Barcelona'nın eski yıldızı Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de iki yıl oynadıktan sonra 2023'te MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer oldu.

Bu sezon Inter Miami ile sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun Barcelona'ya dönme ihtimali gündeme geldi.

DSports'a konuşan gazeteci Alex Candal, Messi'nin yenilenen Camp Nou'da oynamadan futbolu bırakmak istemediği şeklinde bir açıklama yaptığını söyledi.

Candal, Messi'nin Inter Miami'ye transfer olacağını öngören ilk isimlerden biriydi.

Inter Miami'de 41 maçta forma giyen Messi, 35 gol atıp 20 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.

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