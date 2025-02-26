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FIFA'dan kritik hamle: Ofsayt ve VAR kuralı değişecek mi?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), oyun kurallarındaki değişikleri görüşecek. IFAB'ın genel kurulunda alınacak kararlara göre VAR ve ofsayt kuralı başta olmak üzere birçok konuda değişim yaşanabilir.

Haber Merkezi
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FIFA'dan kritik hamle: Ofsayt ve VAR kuralı değişecek mi?
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Futbolda oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB),  yıllık genel toplantısını 1 Mart Cumartesi günü İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek.

FIFA'yla birlikte düzenlenecek toplantıda oyun kurallarında yapılması planlanan değişiklikler ve daha önce denemeye alınan kurallar görüşülecek.

Arsenal'ın efsane teknik direktörü Arsene Wenger'in adını alan "Wenger yasası" da gündemdeki konulardan biri olacak. Wenger, ofsayt kuralının değişmesi için verdiği öneride kuralın savunmacılardan çok hücumculara fayda sağlaması gerektiğini savunmuştu.

Wenger'in önerisi hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun tamamen önündeyse ofsayt kuralının verilmesi yönünde. Savunmacıyla hücum oyuncusunun bir noktada hizalanması durumunda ise önerilen kurala göre ofsayt verilmeyecek.

Hücum futbolu teşvik edilecek

Sport'un aktardığı haberde Wenger'in bu değişiklikle hakem ve VAR'ın işini kolaylaştırmayı hedeflediği, milimetrik ofsaytların ortadan kaldırıarak hücum futbolunu teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Toplantıda tartışılması planlanan bir diğer öneri ise VAR kararlarının maç anında canlı olarak açıklanması. Daha önce 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda denenen kuralla kararların daha net anlaşılabilmesi hedefleniyor.

IFAB'ın toplantısında konulardan biri de basketboldaki itirazın hakkının futbola uygulanması olacak. Bu kararın hayata geçmesi halinde teknik direktörler itiraz hakkı elde edebilecek.

Ek olarak maçlardaki zaman kaybını önleyebilmek için süre durdurma da toplantıda tartışılacak konulardan biri olacak.

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