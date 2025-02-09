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Mustafa Sarıgül'den Adana Demirspor'a: Talimatı kimden aldın

Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül "Penaltı değilse, o anda neden çekilmedin, 20 dakika sonra nereden talimat aldın da çekiliyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Mustafa Sarıgül'den Adana Demirspor'a: Talimatı kimden aldın
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul'da oynanan Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekilmesine tepki gösterdi.  Süper Lig'in  23. haftasında oynanan maçın, Adana Demirspor'un kararının ardından tatil edilmesi sonrası Sarıgül sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. 

"Talimatı kimden aldın?"

Sarıgül videoda, sahadan çekilme kararı alan Adana Demirspor'a "talimatı kimden aldın?" diye sorarak tepki gösterdi. Sarıgül "Son yıllarda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri futbolun içindeyim. Yıllarca yöneticilik yaptım. Adana Demirspor, madem penaltı değilse, o anda neden çekilmedin de 20 dakika sonra nereden talimat aldın da çekiliyorsun?  Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin nedenleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır..." ifadelerini kullandı. 

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