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Neymar, 12 yıl sonra ilk kez Santos formasıyla sahaya çıktı

Futbol dünyasının en yetenekli isimleri arasında gösterilen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Neymar, sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın bir sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara geri döndü.

Haber Merkezi
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Neymar, 12 yıl sonra ilk kez Santos formasıyla sahaya çıktı
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Yaklaşık 12 yıl boyunca Avrupa'nın en iyi iki takımında forma giyen ve kısa bir süre Suudi Arabistan'da forma giyen Neymar , ülkesi Brezilya'da profesyonel futbola geri döndü.

Eski Barselona ve Paris Saint-Germain yıldızı, Çarşamba günü Estádio Vila Belmiro'da Botafogo SP'ye karşı oynanan Campeonato Paulista maçında çocukluğundan beri forma giydiği Santos'un ikinci yarısının başında oyuna sonradan dahil oldu.

Santos berabere kaldı

Karşılaşmanın ilk yarısını 38. dakikada Tiquinho Soares'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamlayan Santos, 67. dakikada Alexandre Jesus'un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Paris Saint-Germain'den Al Hilal'e gelmişti

Neymar, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu. 

Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti

Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi. Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist üretti.

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