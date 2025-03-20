Osimhen için çılgın plan! 11 futbolcu satış listesinde

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, RAMS Park'taki maçta rakibini 4-0 mağlup etmiş ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte puan farkını 9'a yükseltmişti.

Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Victor Osimhen, karşılaşmada hat-trick yaparak gol krallığında da 20 golle zirveye oturmuştu.

Geleceği merak edilen Nijeryalı santrfor için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Chelsea'den Osimhen hamlesi

Daily Mail'in haberine göre Chelsea, Osimhen'in serbest kalma bedelini ödeyebilmek için 11 futbolcusunu gözden çıkardı.

Haberde Londra ekibinin Kepa Arrizabalaga, Alfie Gilchrist, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, Ben Chilwell, Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Renato Veiga, Joao Felix, Armando Broja ve David Datro Fofana ile yolları ayırmayı planadığı kaydedildi.

Ayrıca Christopher Nkunku, Kiernan Dewsbury-Hall ve Manchester United'dan kiralanan Jadon Sancho'nun da Chelsea'nin ayrılık listesine dahil edilebileceği öne sürüldü.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan 26 yaşındaki Osimhen, 26 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.