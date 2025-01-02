Osimhen kararını verdi: Galatasaray'da kalacak mı?
Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Victor Osimhen kendisini transfer etmek isteyen Manchester United'a ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayacağını bildirdi.
Galatasaraylı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, devre arasında kendisini isteyen takımlara karşı kararını net bir şekilde belirtti.
Daily Sports'ta yer alan habere göre; Özellikle Manchester United'ın ilgi gösterdiği Osimhen, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayacağını İngiliz devine bildirdi.
Kupalar kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen Osimhen, sezonu Türkiye'de tamamlamayı hedefliyor.
Galatasaray formasıyla 15 resmi maçta mücadele eden yıldız golcü 12 gol ve 5 asist katkısı yapmıştı.