PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho kararını açıkladı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için karar çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho verdiği röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK, Jose Mourinho için kararını açıkladı.
PFDK’dan yapılan açıklama şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir."