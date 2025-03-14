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PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho kararını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için karar çıktı.

Haber Merkezi
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PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho kararını açıkladı
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho verdiği röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK, Jose Mourinho için kararını açıkladı. 

PFDK’dan yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

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